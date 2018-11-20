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Фуа-гра начали выпускать в Тамбовской области

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Проект по выращиванию утки породы мулард на фуа-гра («жирная печень») вновь запустили в Сосновском районе Тамбовской области. Предприятие расположено в селе Красный Хутор. Там будут производить всемирно известный деликатес — паштет из печени уток, выращенных по особой технологии.

Как поясняет ИА «Онлайн Тамбов.ру», старт проекту, который поддерживает региональный Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства, был дан еще в конце 2016 года. Однако сроки освоения технологии значительно превысили расчетные, поэтому план выхода на плановое производство так и не был выполнен. Это привело к срыву объема продаж, и компания не смогла погашать кредиты.

Сейчас учредители нашли нового инвестора. Вкладываться в производство будет сельскохозяйственный кооператив «Сосновский фермер». По словам его председателя Антона Зверева, при поддержке фонда предприятие рассчитывает получить кредит в МСП-банке для пополнения оборотных средств. Все технологические процессы уже освоены, компания начала производить продукцию.

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