Ацтечная сеть: как устроена уникальная система каналов в Мексике

Когда-то долину Мехико опоясывала сложная система каналов, соединяющих небольшие острова, которые также называют плавучими садами. Их в 600–900-е годы создавали древние ацтеки. Сейчас общая протяженность каналов составляет около 180 км, и это примерно 2% от того, что было создано. Между тем плавучие сады не только считаются одним из чудес света, но и являются едва ли не единственным местом обитания редкой амфибии — аксолотля, также оказавшегося под угрозой вымирания