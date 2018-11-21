Ацтечная сеть: как устроена уникальная система каналов в Мексике

Когда-то долину Мехико опоясывала сложная система каналов, соединяющих небольшие острова, которые также называют плавучими садами. Их в 600–900-е годы создавали древние ацтеки. Сейчас общая протяженность каналов составляет около 180 км, и это примерно 2% от того, что было создано. Между тем плавучие сады не только считаются одним из чудес света, но и являются едва ли не единственным местом обитания редкой амфибии — аксолотля, также оказавшегося под угрозой вымирания
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Фото: REUTERS/Carlos Jasso
Современные плавучие сады — одна из достопримечательностей Сочимилько, отдаленного пригорода столицы страны, Мехико. Местные жители катают по ним туристов на специальных лодках-плоскодонках
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Фото: Getty Images/EyeEm/Ricardo Morales
А так выглядит аксолотль — обаятельная амфибия, населявшая воды каналов исторически. Нередко аксолотлей также сравнивают с рыбами, отрастившими ноги. Другое его название — мексиканская саламандра
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Фото: REUTERS/Carlos Jasso
Сегодня количество аксолотлей стремительно сокращается — с 2006 года они официально числятся среди видов, которым грозит полное исчезновение. И местные экологи работают над тем, чтобы создать в каналах естественные защищенные зоны для этих амфибий
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Фото: REUTERS/Carlos Jasso
Люди выкашивают траву, которой поросли берега канала, чтобы создать комфортную среду для аксолотлей
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Фото: REUTERS/Carlos Jasso
Еще один представитель местной фауны — цапля, облюбовавшая местные болотистые берега
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Susana Gonzalez
Среди главных причин, по которым популяция амфибий стала сокращаться, — загрязнение воды, активное освоение человеком прилегающих территорий и растущий поток туристов
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Susana Gonzalez
Правда, туристы — едва ли не главный источник дохода для местных жителей в этом небогатом пригороде
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Фото: REUTERS/Carlos Jasso
Из-за несовершенной системы очистки воды в каналы после сильных дождей нередко попадают сточные воды. Впрочем, дело не ограничивается человеческими факторами: аксолотлей вытесняют размножившиеся представители конкурирующих видов — карп и тилапия
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Фото: Global Look Press/A. Hartl
Всего 20 лет назад в районе Сочимилько насчитывалось до 6 тыс. мексиканских саламандр на 1 кв. км, 10 лет назад этот показатель сократился до 100 особей, а сегодня специалисты говорят, что он упал до 35 особей на 1 кв. км
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Фото: REUTERS/Carlos Jasso
Когда-то эти острова, созданные в болотистых низинах с помощью соединенных плетнем свай, давали по несколько урожаев в год. Но теперь постепенно зарастают, привлекая лишь приезжающих в Мехико туристов
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