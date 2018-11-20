Украинский кризис приобретает новую составляющую. Если раньше основное внимание уделялось военному противостоянию в Донбассе, то теперь оно переключилось на экономику. Однако это часто служит прикрытием для реализации политических интересов Запада. Наиболее ярко это проявляется в отношении искусственно созданной проблемы вокруг Азовского моря. Это подтвердила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, пригрозившая некими мерами против Москвы из-за событий в этой акватории.

До последнего времени Запад старался не замечать случаев захвата украинскими пограничниками не только российских, но и иностранных судов, что в реальности является грубым нарушением международного права. Их действия заслуживали трактовки «украинское пиратство». Это продолжалось достаточно долго, как следствие, в портах Мариуполя и Бердянска оказалось 15 кораблей, которые были задержаны за незаконное посещение «оккупированного» Крыма. Более того, киевские власти готовы арестовать еще 940 судов, которые были замечены в аналогичном «нарушении». Проблема лишь в том, что большая часть из них на территорию Украины не заходит.

Одним из самых резонансных случаев стал арест в марте 2018 года, когда погранслужба Украины задержала в Азовском море российский сейнер «Норд». Он зарегистрирован в Крыму и принадлежит керченскому рыболовецкому колхозу имени Первого мая. Хуже всего пришлось капитану Владимиру Горбенко, которого подвергли уголовному преследованию. Его обвинили в нарушении процедуры «въезда на временно оккупированную территорию Украины», а затем и в незаконной ловле рыбы.

И это имело последствия для украинской стороны: 4 мая уже российские пограничники в Черном море у западного побережья Крыма задержали украинское судно ЯМК-0041, приписанное к порту Очаков в Николаевской области. На его борту находились пять граждан Украины. Судно вместе с экипажем сопроводили в Республику Крым, изъяли сети для ловли рыбы. Против капитана судна возбудили уголовное дело за «незаконную добычу водных биологических ресурсов, совершенную лицом с использованием своего служебного положения». При этом на судно был наложен арест.

По-хорошему, это должно было подтолкнуть украинскую сторону к поиску компромисса. Но этого не произошло. И уже 10 августа в морском торговом порту Херсон был заблокирован танкер «Механик Погодин». Формальным основанием для этого стало то, что судно было построено в 2011 году при финансовой поддержке АО «ВЭБ-Лизинг», находящегося в санкционных списках Украины. В середине сентября все 12 членов экипажа вернулись в Россию, но их заменили другие сотрудники.

Складывающая ситуация вынуждает Россию к принятию ответных мер, которые могут заключаться даже в закрытии Азовского моря для Украины путем блокирования Керченского пролива. Такое развитие событий сразу вызвало беспокойство на Западе. Лондон обратился к Москве с призывом обеспечить беспрепятственный доступ торговых судов в Азовское море. Ссылаясь на решение Совета по иностранным делам Евросоюза, Великобритания потребовала от России «прекратить чинить препятствия украинскому и международному судоходству».

Казалось бы, Запад озабочен защитой международного права и экономическими интересами Киева, чьи 200 судов испытывают определенные затруднения при прохождении Керченского пролива. Но тогда почему его не интересуют 15 российских и иных кораблей, которые незаконно удерживаются в портах Мариуполя и Бердянска?

На самом деле Европу не волнуют экономические интересы Украины, которая выступает лишь средством давления на Россию. Другое дело — доступ к Азовскому морю, где можно в перспективе создать военно-морскую базу НАТО вблизи границ РФ. Очевидно, что именно это представляет главный интерес Вашингтона и Брюсселя. И еще более очевидно, что Москва этого не позволит, как бы ни хотелось некоторым на Западе.

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии

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