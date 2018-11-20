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Жителя Крыма осудили за незаконный вылов 13 тыс. особей рыбы

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Керченский городской суд вынес приговор по факту браконьерства. Мужчина незаконно вылавливал черноморскую атерину и нанес ущерб государству в размере 330 тыс. рублей.

По данным правоохранительных органов, местный житель промышлял в акватории Керченского пролива. Он осуществлял вылов черноморской атерины в период и на местах нереста. При этом он использовал запрещенные орудия лова, сообщает ИА «Крыминформ».

В общей сложности подсудимый выловил порядка 13 тыс. экземпляров рыбы, ущерб от его действий оценивается в 330 тыс. рублей. Уголовное дело было возбуждено по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная с причинением особо крупного ущерба».

Житель Керчи приговорен к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы условно.

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