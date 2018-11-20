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В ВОЗ открестились от предложения повысить «колбасные» акцизы

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендовала повышать акцизы на колбасные изделия. Так на соответствующий вопрос журналистов ответил официальный представитель организации Грегори Хартл.

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Как сообщает 20 ноября ТАСС, Хартл ответил отрицательно на вопрос о том, рекомендовала ли ВОЗ ввести акцизы или повысить их на колбасные изделия на основании вреда данных продуктов для здоровья.

О том, что акциз на продукты переработки красного мяса может составить более 160 рублей на 1 кг, 19 ноября рассказали «Известиям» в Экспертном совете при правительстве, который ранее выступил с инициативой ввести в РФ сбор на такую продукцию. В итоге стоимость колбасных изделий может вырасти почти на 30%.  Против этого выступили производители мясной продукции.

В Минтруде «Известиям» сообщили, что отзыв Экспертного совета направили в Минздрав, который отвечает за проект «Укрепление общественного здоровья». В пресс-службе Минздрава отметили, что в ведомстве поддерживают ограничения, так как данные меры рекомендованы ВОЗ как эффективные при борьбе с неинфекционными заболеваниями.

При этом глава Минздрава Вероника Скворцова заявила в эфире «России-24»,что Минздрав не поддерживает введение акцизов на колбасные изделия, но сослалась на рекомендации ВОЗ, поддерживающей введение акцизов на вредные для здоровья продукты.

В 2015 году Агентство по борьбе с раком ВОЗ причислило переработанное красное мясо (то есть колбасные изделия, бекон, сосиски, ветчины из говядины, баранины и свинины) к канцерогенам: они повышают риск возникновения злокачественных опухолей.

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