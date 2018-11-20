В ВОЗ открестились от предложения повысить «колбасные» акцизы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендовала повышать акцизы на колбасные изделия. Так на соответствующий вопрос журналистов ответил официальный представитель организации Грегори Хартл.

Как сообщает 20 ноября ТАСС, Хартл ответил отрицательно на вопрос о том, рекомендовала ли ВОЗ ввести акцизы или повысить их на колбасные изделия на основании вреда данных продуктов для здоровья.

О том, что акциз на продукты переработки красного мяса может составить более 160 рублей на 1 кг, 19 ноября рассказали «Известиям» в Экспертном совете при правительстве, который ранее выступил с инициативой ввести в РФ сбор на такую продукцию. В итоге стоимость колбасных изделий может вырасти почти на 30%. Против этого выступили производители мясной продукции.

В Минтруде «Известиям» сообщили, что отзыв Экспертного совета направили в Минздрав, который отвечает за проект «Укрепление общественного здоровья». В пресс-службе Минздрава отметили, что в ведомстве поддерживают ограничения, так как данные меры рекомендованы ВОЗ как эффективные при борьбе с неинфекционными заболеваниями.

При этом глава Минздрава Вероника Скворцова заявила в эфире «России-24»,что Минздрав не поддерживает введение акцизов на колбасные изделия, но сослалась на рекомендации ВОЗ, поддерживающей введение акцизов на вредные для здоровья продукты.

В 2015 году Агентство по борьбе с раком ВОЗ причислило переработанное красное мясо (то есть колбасные изделия, бекон, сосиски, ветчины из говядины, баранины и свинины) к канцерогенам: они повышают риск возникновения злокачественных опухолей.