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Россия выиграла индийский тендер на поставку средств ПВО

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Фото: Global Look Press/Slavomir Kubes
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Россия выиграла индийский тендер на поставку средств противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности на $1,5 млрд. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщил источник в системе военно-технического сотрудничества.

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«Да, наша «Игла» (переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК). — Прим. «Известий») победила», — сказал собеседник агентства «РИА Новости».

Накануне телеканал NDTV со ссылкой на источники сообщил, что Рособоронэкспорт предложил самые выгодные условия для поставки ПЗРК. Также в тендере участвовали европейские фирмы SAAB и MBDA.

«Игла» — это комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях воздействия ложных тепловых помех.

5 октября президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали соглашение о поставке Нью-Дели пяти полков комплексов С-400 «Триумф». Контракт оценивается в $5,43 млрд.

США неоднократно выступали против закупки российского вооружения и обещали ввести за это санкции «против всего мира». Ограничения Вашингтона в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) могут коснуться как Дели, так и Турцию.

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