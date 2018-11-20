Россия выиграла индийский тендер на поставку средств ПВО

Россия выиграла индийский тендер на поставку средств противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности на $1,5 млрд. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщил источник в системе военно-технического сотрудничества.

«Да, наша «Игла» (переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК). — Прим. «Известий») победила», — сказал собеседник агентства «РИА Новости».

Накануне телеканал NDTV со ссылкой на источники сообщил, что Рособоронэкспорт предложил самые выгодные условия для поставки ПЗРК. Также в тендере участвовали европейские фирмы SAAB и MBDA.

«Игла» — это комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях воздействия ложных тепловых помех.

5 октября президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали соглашение о поставке Нью-Дели пяти полков комплексов С-400 «Триумф». Контракт оценивается в $5,43 млрд.

США неоднократно выступали против закупки российского вооружения и обещали ввести за это санкции «против всего мира». Ограничения Вашингтона в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) могут коснуться как Дели, так и Турцию.