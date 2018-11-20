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Новогоднюю иллюминацию подготовили к запуску в Уфе

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В Уфе 25 ноября начнут включать новогоднюю иллюминацию на улицах. Праздничные площадки в городских районах должны быть подготовлены к 10 декабря.

Подготовку к празднованию Нового года обсудили в мэрии Уфы. По данным управления коммунального хозяйства, иллюминация в городе готова на 100%. Включать ее в темное время суток будут после 25 ноября. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Всего в столице Башкортостана планируют организовать 18 новогодних площадок с елками и ледовыми городками. Также районы должны подготовить новогоднее оформление. Работы завершатся к 10 декабря.

Так как в республике пока отсутстует снег, мэр Уфы Ульфат Мустафин не исключил, то при возведении ледовых городков будут использоваться другие материалы.

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