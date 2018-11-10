Прямой эфир

Масштабная новогодняя акция пройдет в Псковской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Псковское областное отделение Российского детского фонда начало 31-ю новогоднюю благотворительную акцию. Нуждающихся детей порадуют подарками, праздниками и мероприятиями.

Традиционный сбор пожертвований от частных лиц и представителей регионального бизнеса идет с первых чисел ноября. Около 100 писем с просьбами поддержать новогодние мероприятия отправились к постоянным благотворителям, а также потенциальным участникам акции, передает Псковская лента новостей.

Сотрудники фонда ведут активные переговоры о проведении новогодних и рождественских праздников. Одним из главных событий станет елка для детей с особенностями в развитии. 

Благотворительный фонд Константина Хабенского запустил акцию «Благотворительность вместо сувениров» для средних и крупных компаний. Участникам предложено отказаться от корпоративных подарков в пользу помощи подопечным фонда. За три года оплачены лечение, реабилитация, обследования и необходимые препараты для 55 детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
День народного единства во Владивостоке начался с благотворительного забега
Благотворительный поезд проедет по селам Новосибирской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017