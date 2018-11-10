Масштабная новогодняя акция пройдет в Псковской области

Псковское областное отделение Российского детского фонда начало 31-ю новогоднюю благотворительную акцию. Нуждающихся детей порадуют подарками, праздниками и мероприятиями.

Традиционный сбор пожертвований от частных лиц и представителей регионального бизнеса идет с первых чисел ноября. Около 100 писем с просьбами поддержать новогодние мероприятия отправились к постоянным благотворителям, а также потенциальным участникам акции, передает Псковская лента новостей.

Сотрудники фонда ведут активные переговоры о проведении новогодних и рождественских праздников. Одним из главных событий станет елка для детей с особенностями в развитии.

Благотворительный фонд Константина Хабенского запустил акцию «Благотворительность вместо сувениров» для средних и крупных компаний. Участникам предложено отказаться от корпоративных подарков в пользу помощи подопечным фонда. За три года оплачены лечение, реабилитация, обследования и необходимые препараты для 55 детей.