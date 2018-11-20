Названы имена победителей международной премии Emmy

В США назвали победителей международной премии International Emmy Awards. 46-я церемония вручения наград состоялась в Нью-Йорке 19 ноября. Имена лауреатов опубликованы на сайте премии.

Lars Mikkelsen takes out Best Actor for Ride Upon The Storm at #IEmmys awards pic.twitter.com/MlFho1xShA — Brian Buchanan (@buck_ers) 20 ноября 2018 г.

Лучшим актером назвали датчанина Ларса Миккельсена, сыгравшего в сериале «Пути Господни». Звание лучшей актрисы досталось немке Анне Шудт за ТВ-проект «Насморка было бы достаточно».

Британская картина «Прощай, Алеппо» удостоилась награды за лучший документальный фильм, а телеканал Sky News отметили в категории «Новости» за освещение кризиса вокруг беженцев рохинджа в Мьянме. Emmy также удостоились телепроекты Израиля («Лучшая команда»,) Нидерландов («Лучшая программа об искусстве»), Испании («Лучший драматический сериал»), Чили («Лучший короткометражный сериал»). Всего премии вручались в 15 номинациях.

International Emmy Awards считается одной из наиболее престижных наград в индустрии. Ее присуждают за лучшие телепроекты, которые созданы за пределами США, передает телеканал «360». Лауреатами Emmy в разное время становились Дастин Хоффман, Кеннет Брана, Хелена Бонем Картер, Шон Бин и другие.

19 ноября сообщалось, что фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» собрал в России и СНГ 828 млн рублей за 15–18 ноября и возглавил кинопрокат.