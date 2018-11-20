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Глава Тверской области подведет первые итоги внедрения цифрового ТВ

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя 20 ноября проведет заседание регионального правительства. На встрече будут подведены первые итоги перехода региона на цифровое телевидение.

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По словам главы региона, с момента запуска цифрового вещания в области число обращений на горячую линию выросло почти в пять раз. Более 70% вопросов касаются того, какое оборудование нужно купить. Второе место (около 20%) занимают просьбы прислать волонтеров для помощи в подключении и настройке цифровой приставки, сообщает ТАСС.

Руденя посоветовал руководителям регионов, которым переход еще только предстоит, для его облегчения организовать работу с главами муниципальных образований и сельской местностью. По его словам, нужно максимально использовать агитацию на местном ТВ и привлекать к работе волонтеров.

Тверская область первой из российских регионов перешла на цифровое вещание 9 ноября. У всех местных жителей появилась возможность смотреть 20 программ в качественном цифровом формате.

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