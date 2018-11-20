Глава Тверской области подведет первые итоги внедрения цифрового ТВ

Губернатор Тверской области Игорь Руденя 20 ноября проведет заседание регионального правительства. На встрече будут подведены первые итоги перехода региона на цифровое телевидение.

По словам главы региона, с момента запуска цифрового вещания в области число обращений на горячую линию выросло почти в пять раз. Более 70% вопросов касаются того, какое оборудование нужно купить. Второе место (около 20%) занимают просьбы прислать волонтеров для помощи в подключении и настройке цифровой приставки, сообщает ТАСС.

Руденя посоветовал руководителям регионов, которым переход еще только предстоит, для его облегчения организовать работу с главами муниципальных образований и сельской местностью. По его словам, нужно максимально использовать агитацию на местном ТВ и привлекать к работе волонтеров.

Тверская область первой из российских регионов перешла на цифровое вещание 9 ноября. У всех местных жителей появилась возможность смотреть 20 программ в качественном цифровом формате.