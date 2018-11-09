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Тверская область первой в России перешла на цифровое вещание

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Тверской области 9 ноября прошла торжественная церемония запуска второго мультиплекса. Регион первым в России внедрил на всей территории цифровое вещание, сообщает корреспондент «Известий».

«Хочу поздравить жителей Тверской области с тем, что регион стал действительно первым регионом в стране, на всей территории которого вещает 20 каналов в цифровом качестве», — сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков на церемонии.

«К этому мы шли много лет, и проект реализовывался давно, проделана огромная масштабная работа. Это самый большой проект в мире по строительству сети цифрового телевидения», — подчеркнул чиновник. Он пообещал, что к Новому году возможность смотреть 20 каналов в цифровом качестве появится у жителей всей страны.

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На территории Тверской области построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций, которые обеспечивают 100% охват населения цифровым телевещанием. Область стала пилотным регионом, где в опережающем формате подключили бесплатное цифровое телевидение. У всех местных жителей появилась возможность смотреть 20 программ в качественном цифровом формате.

С 2013 года в регионе в цифровом качестве доступны Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург — 5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В декабре 2017 года в составе первого мультиплекса на каналах «Россия 1» и «Радио России» началось вещание региональных программ филиала ВГТРК «Вести Тверь». Таким образом, жителям доступны не только федеральные, но и местные новости в высоком качестве.

Второй мультиплекс цифровых каналов (СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», «МузТВ») до 9 ноября 2018 года транслировался в двух городах с населением свыше 50 тыс. человек — Твери и Вышнем Волочке, охват составлял 42% жителей региона.

Планируется, что все регионы страны полностью перейдут на него в январе 2019 года.

Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин сообщил 10 октября «Известиям», что в целях предоставления гражданам возможности своевременно приобрести необходимое оборудование, федеральные каналы продолжат вести трансляции в прежнем формате до 14–15 января. Стоимость самой дешевой цифровой приставки в настоящее время составляет 700–800 рублей, рассказал он.

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