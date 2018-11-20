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У Трампа появился новый объект критики

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Фото: U.S. Navy
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Новым объектом критики американского лидера Дональда Трампа стал адмирал в отставке Уильям МакРейвен, который руководил операцией по ликвидации Усамы бен Ладена (лидера запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида». — Ред.). Об этом 20 ноября сообщает The Hill.

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Трамп обрушился с критикой в адрес отставного военного из-за того, что тот назвал риторику президента «самой большой угрозой демократии» в жизни. В ответ на это в интервью телеканалу Fox News Трамп отметил, что США могли бы и раньше захватить террориста, а также обратил внимание на отсутствие спешки властей страны в этом деле.

«США должны были поймать Усаму бен Ладена задолго до того, как это было сделано. Я писал об этом в своей книге еще до атаки на Всемирный торговый центр. Президент Клинтон провалился (Билл Клинтон — 42-й президент США, был у власти 1993 по 2001 год. — Ред.)», — отметил американский лидер.

На его слова сразу же отреагировали военные и политические деятели. Многие отметили, что критика президента США совершенно не обоснована, и попросили Трампа извиниться. Бывший министр обороны США Леон Панетта заявил, что Трамп подобными высказываниями подрывает свой авторитет главнокомандующего вооруженными силами страны. Сенатор Джек Рид также упрекнул американского президента в том, что тот позволяет себе делать такие заявления.

Бен Ладен считается главным организатором террористической атаки 11 сентября 2001 года. 19 террористов «Аль-Каиды» захватили в США четыре пассажирских лайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один — на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый захваченный самолет также направлялся в сторону Вашингтона, но разбился недалеко от города Шенксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов, помимо исполнителей, погибли 2977 человек, в том числе 72 полицейских.

 

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