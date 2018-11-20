Суслики преодолели 14 км по льду до острова Колючина на Чукотке

Ученые впервые за 16 лет наблюдений обнаружили на чукотском острове Колючин обычно обитающих на континенте длиннохвостых сусликов-евражек.

Причиной расселения могло стать потепление в Восточной Арктике, сообщает национальный парк «Берингия».

«Чтобы перебраться на новое место жительства, евражкам пришлось преодолеть по льду пролива Сергиевского расстояние в 14 км, отделяющее остров Колючин от материка», — говорится в сообщении.

Ведущий сотрудник национального парка Анатолий Кочнев, руководивший полевой группой на острове, заявил, что можно «с уверенностью сделать вывод о способности этих грызунов пересекать большие пространства морского льда».

По его словам, вероятнее всего, такие изменения в наземной фауне острова Колючин связаны с современным периодом потепления Восточной Арктики.

Ученый опасается, что рост численности евражек на Колючине может оказать серьезное воздействие на растительность и условия гнездования птиц.

Ранее сообщалось, что белые медведи на Чукотке начали охоту на суше на мышей и северных оленей из-за сокращения площадей морских льдов, вызванного изменением климата.