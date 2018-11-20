Трамп встретил главную рождественскую елку в Белом доме

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания встретили рождественскую ель в Вашингтоне.

Конную упряжку с праздничным деревом привезли к северному портику Белого дома, передает «Газета.ру».

This afternoon, the White House Christmas tree will be delivered to President @realDonaldTrump and @FLOTUS at the North Portico in a horse-drawn carriage! A look back at the arrival of the 2017 Christmas tree: pic.twitter.com/LgRiU0twIg — The White House (@WhiteHouse) November 19, 2018

Также сообщается, что дерево доставили под рождественские песни в исполнении военного оркестра.

Ель высотой почти 6 м доставили из Северной Каролины. Она будет стоять в Голубой комнате Белого дома.

Ранее стало известно, что самую высокую новогоднюю ель установят в Красноярске. Ее высота составит 55 м.