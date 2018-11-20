Трамп встретил главную рождественскую елку в Белом доме
Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания встретили рождественскую ель в Вашингтоне.
Конную упряжку с праздничным деревом привезли к северному портику Белого дома, передает «Газета.ру».
Также сообщается, что дерево доставили под рождественские песни в исполнении военного оркестра.
Ель высотой почти 6 м доставили из Северной Каролины. Она будет стоять в Голубой комнате Белого дома.
Ранее стало известно, что самую высокую новогоднюю ель установят в Красноярске. Ее высота составит 55 м.