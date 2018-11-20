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Трамп встретил главную рождественскую елку в Белом доме

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания встретили рождественскую ель в Вашингтоне.

Конную упряжку с праздничным деревом привезли к северному портику Белого дома, передает «Газета.ру».

Также сообщается, что дерево доставили под рождественские песни в исполнении военного оркестра.

Ель высотой почти 6 м доставили из Северной Каролины. Она будет стоять в Голубой комнате Белого дома.

Ранее стало известно, что самую высокую новогоднюю ель установят в Красноярске. Ее высота составит 55 м.

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