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Сотрудники ДПС спасли потерявшего сознание водителя

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Днем 12 ноября экипаж ДПС по Новокуйбышевску Саратовской области во время патрулирования обратил внимание на пожилую женщину, которая стояла у припаркованного на обочине автомобиля ВАЗ-2109 и размахивала руками. Ее 79-летнему мужу за рулем стало плохо.

Пенсионер находился без сознания на переднем пассажирском сидении, скорее всего, он искал в бардачке таблетки. Старший лейтенант полиции Денис Колотовкин сел за руль «девятки». В сопровождении патрульного автомобиля с включенными проблесковыми маяками в течение 5 минут пожилого мужчину доставили в приёмный покой поликлиники, сообщает НИА «Самара». Полицейские на руках занесли его в больницу. В настоящий момент жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает. Супруга со слезами на глазах поблагодарила сотрудников ДПС за помощь. 

На минувшей неделе сотрудники Росгвардии спасли пять человек, которые чуть не стали жертвами пожара в Алтайском крае. Представители правоохранительных органов разбудили жильцов и вынесли из заблокированного огнем помещения ребенка. Пожар произошел в Михайловском в ночное время.

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