Сербский выбор: «Автодор» подписал Душана Алимпиевича

Саратовский «Автодор» определился с новым главным тренером: им стал Душан Алимпиевич. Контракт с 32-летним сербским специалистом заключен до конца сезона-2018/19. Его ассистентами будут Небойша Вагич и Дмитрий Болдаев.

За плечами Душана Алимпиевича 10 лет тренерской работы в профессиональном баскетболе. Ранее он возглавлял сербские клубы «Нови-Сад», «Войводина» (Нови-Сад), «Спартак» (Суботица) и ФМП (Белград), который в 2017 году вывел в финал национального чемпионата и Кубка страны. В июле 2017 года Алимпиевич возглавил «Црвену Звезду». Под его руководством белградская команда заняла 13-е место в Евролиге, одержав 11 побед в 30 матчах регулярного сезона. Тренер был уволен из белградской команды после поражения от «Будучности» в финале Адриатической лиги и потери места в Евролиге.

Назначение нового тренера «Известиям» прокомментировал президент «Автодора» Владимир Родионов.

— Душан — жесткий тренер, который имеет богатые знания в баскетболе, — рассказал «Известиям» Родионов. — У него большие амбиции, которые он намерен реализовать в России. Посмотрим, как он проявит себя в Саратове, но специалисты считают, что он один из самых перспективных тренеров Европы.

Первый матч под руководством серба «Автодор» проведет уже на этой неделе. В рамках Кубка ФИБА Европа саратовцы принимают голландский «Ден Бош». Напомним, что в последних двух играх командой в качестве исполняющего обязанности руководил Владимир Анциферов.

— Мы начали переговоры с представителями Алимпиевича сразу после ухода Сергея Мокина, — продолжил Владимир Родионов. — Я попросил Анциферова потренировать основу два матча, когда было окно в играх молодежной команды. Он хорошо провел две игры и возвращается к работе с молодежной командой. Уверен, что эта «командировка» пойдет ему только на пользу.

Также президент «Автодора» прокомментировал причины ухода Сергея Мокина, отработавшего с командой чуть более двух месяцев.

— У Сергея есть проблемы со здоровьем, и когда у нас было три подряд выездных матча в Европе, которые сопровождались целой серией перелетов, он почувствовал, что ему тяжело работать в таком графике, — пояснил Владимир Родионов. — Он пришел ко мне и сказал, что не готов дальше руководить командой, чтобы не усугубить свое здоровье. Думаю, что если он и вернется к работе тренера, то только в качестве консультанта.

После ухода Сергея Мокина клуб вел переговоры с несколькими специалистами, но в итоге сделал выбор в пользу Душана Алимпиевича. Этим летом сербский тренер работал в штабе «Далласа» в Летней лиге NBA, а недавно прошел стажировку в «Фенербахче» по приглашению Желько Обрадовича.

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