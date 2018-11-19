Прямой эфир

Россия установила рекорд по числу посетивших Турцию туристов

0
Фото: Global Look Press/Andrey Nekrasov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 5 млн российских туристов посетили Турцию за первые девять месяцев 2018 года. Об этом заявил 19 ноября на церемонии завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Отношения между нашими странами развиваются во многих областях, в том числе в туризме. Более 5 млн туристов из Российской Федерации посетили нашу страну в первые девять месяцев этого года, это новый рекорд», — цитирует Эрдогана ТАСС.

В 2010-х годах Турция была одним из самых привлекательных направлений отдыха для россиян. Но поток туристов в эту страну резко сократился после введения запретов на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией, а также на продажу туров. В 2018 году ситуация изменилась, по прогнозам, численность отдыхающих из России достигнет 5,5 млн человек.

13 ноября сообщалось, что Стамбул возглавил список лучших городов для зимнего отдыха среди россиян. Эксперты объясняют подобный выбор сезоном скидок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Турция отозвала посла в Уганде из-за наряда в стиле Древней Греции
Названы самые недорогие и популярные черноморские курорты для отдыха в ноябре

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017