Россия установила рекорд по числу посетивших Турцию туристов

Более 5 млн российских туристов посетили Турцию за первые девять месяцев 2018 года. Об этом заявил 19 ноября на церемонии завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Отношения между нашими странами развиваются во многих областях, в том числе в туризме. Более 5 млн туристов из Российской Федерации посетили нашу страну в первые девять месяцев этого года, это новый рекорд», — цитирует Эрдогана ТАСС.

В 2010-х годах Турция была одним из самых привлекательных направлений отдыха для россиян. Но поток туристов в эту страну резко сократился после введения запретов на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией, а также на продажу туров. В 2018 году ситуация изменилась, по прогнозам, численность отдыхающих из России достигнет 5,5 млн человек.

13 ноября сообщалось, что Стамбул возглавил список лучших городов для зимнего отдыха среди россиян. Эксперты объясняют подобный выбор сезоном скидок.