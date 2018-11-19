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Названы объемы сокращения производства бензина из-за пожара на Московском НПЗ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сокращение производства автомобильного бензина Московским НПЗ, где утром 17 ноября произошел пожар, не превысит в ноябре 40 тыс. т. Об этом сообщает пресс-служба «Газпром-нефть» в понедельник, 19 ноября.  

Как отмечается в сообщении, компания исполняет биржевые контракты в полном объеме даже в условиях ремонта установки на заводе и сохранит присутствие на бирже, передает «РИА Новости».

Возгорание на предприятии в Капотне было ликвидировано в тот же день. Информации о пострадавших нет. Сотрудников эвакуировали.

Выяснением причины ЧП займется комиссия ведомства совместно с администрацией завода.

Мобильная лаборатория, установленная в Капотне, не выявила превышения концентрации вредных веществ. Там отметили, что дым от пожара миновал жилые кварталы.

Ранее сообщалось, что 19 ноября в Волгограде загорелся склад с туалетной бумагой. Площадь пожара уже достигла 5,8 тыс. кв. м.

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