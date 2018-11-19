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Глазами ребенка: «Цветы России» распустились в Казахстане

В программе детского фестиваля в Алма-Ате встретились театр, музыка и изобразительное искусство
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Завершившийся в Алма-Ате XIII международный фестиваль «Цветы России» доказал, что заинтересовать детей искусством и культурой гораздо проще, чем кажется. В детской программе смотра органично сосуществовали творческие мастер-классы, выставки, театральный спектакль и концерт. Не забыли и о взрослых — для них были проведены круглые столы, посвященные воспитанию и образованию растущего поколения.

Творческое путешествие для малышей и школьников начиналось уже в холле алма-атинского Театра для детей и юношества им Н.А. Сац. Гостей встречала выставка детских рисунков «Россия глазами ребенка». Работы отбирались по всей стране — от Калининграда до Владивостока. Пока родители объясняли детям, как это здорово, когда твой рисунок среди тысяч других отбирают для выставки, ребята с любопытством сравнивали разные техники и темы работ.

— Наша цель — показать, насколько высок уровень художественного, музыкального и театрального образования в России. Мы хотим дать ребятам импульс для творческого путешествия, причем желательно длиной в целую жизнь, — рассказал «Известиям» художественный руководитель фестиваля Виктор Минков.

Тут же в театре внимание маленьких зрителей привлек стенд авторских кукол. Их специально для фестиваля привез Санкт-Петербургский театр «Кукольный формат». Посетители с удовольствием угадывали в деревянных фигурках Александра Пушкина, Николая Гоголя и Петра I. А когда актриса кукольного театра вывела в центр зала марионеток, дети в одно мгновение забыли, что эти персонажи не живые.

— Детям нужны сказки, а мы рассказываем их с помощью кукол. Через пару минут малыши уже не замечали, что куклой управляет актер. Они разговаривали с ними, играли и смеялись. Один мальчик очень стеснялся заговорить с куклой-старушкой, а вот к Пушкину проникся доверием, — поделилась с «Известиями» режиссер театра Анна Викторова.

Большой концерт для алмаатинцев дали артисты Детского музыкального театра «Домисолька». Перед началом выступления худрук фестиваля дал зрителям наказ: петь, танцевать и смеяться. Но самое главное — после окончания подойти к своим родителям и выразить желание научиться так же хорошо петь и танцевать. Пожелание было выполнено — пока «домисольки» выступали, малыши в зале то и дело выпрыгивали из кресел, чтобы повторить движения своих сверстников, подпеть и поаплодировать. По словам директора алма-атинского Театра для детей и юношества им Н.А. Сац Надежды Горобец, после этого концерта к ней подошли сразу несколько родителей с просьбой принять их детей в кружок при театре «Ручей-ручеек».

— Я счастлива! После вчерашнего концерта ко мне выстроилась целая очередь. Дети, увидев, как красиво поют и профессионально танцуют их одногодки, захотели заниматься в нашей студии. Такие фестивали помогают выявлению новых талантов и даже способствуют ранней профориентации, — отметила Надежда Горобец.

Одним из главных событий фестиваля стал показ спектакля старейшего российского ТЮЗа имени А.А. Брянцева «Волшебник изумрудного города» о приключениях Элли и ее верных друзей. Когда артисты вышли на поклон, к сцене хлынули десятки маленьких зрителей с букетами в руках.

— Реакция детей, которую мы наблюдали в эти два дня, говорит сама за себя. Мы хотели, чтобы ребята поняли прелесть искусства и творчества. Я думаю, что с этой задачей наш фестиваль справился, — рассказал «Известиям» генеральный консул РФ в Алм-Ате Евгений Бобров.

В рамках фестиваля также были проведены три мастер-класса: об искусстве балета рассказала преподаватель Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой Юлия Зайцева, об эстрадном вокале — педагог и аранжировщик Николай Чермошенцев, секретами актерского мастерства поделился педагог Санкт-Петербургской академии театрального искусства Виталий Любский.

По признанию педагогов, научить детей петь или танцевать за один мастер-класс невозможно, но заронить любовь к творчеству — вполне.

Справка «Известий»

«Цветы России» — один из самых крупных официальных фестивалей Министерства культуры РФ, представляющих талантливых детей. Ежегодно проводится по три таких смотра. До приезда в Казахстан «Цветы России» уже успели побывать в Италии, Чехии, Белоруссии, Сербии, Германии. Программа мероприятий в каждой из стран варьируется.

 

 
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