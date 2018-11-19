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Навигация завершилась на водоемах Амурского края

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В правительстве Амурского края подписано постановление о завершении навигации на водоемах региона. На реках и водохранилищах образуется лед.

Навигация на Амуре, Зее и Селемдже была завершена еще 2 ноября, на Верхне-Бурейском и Зейском водохранилищах — с 1 ноября. Дольше всего навигация продолжалась на реке Бурее. Согласно постановлению амурского правительства, в настоящий момент пользоваться судами запрещено на всей территории региона.

У водоемов, где возможен выезд транспорта и выход людей на лед, уже устанавливают запрещающие аншлаги. На данный момент выставлено 86 знаков. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

Сотрудники МЧС напоминают жителям Амурской области, что в период ледостава выход на лед крайне опасен.

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