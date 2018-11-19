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Около 6 млн рублей потратили на ремонт сквера в Обояни под Курском

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В городе Обоянь Курской области после реконструкции открыли сквер возле детской школы искусств. Его преобразовывали в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», который инициировал президент РФ Владимир Путин.

Как уточняет «Курская правда», всего на реконструкцию сквера было потрачено более 6 млн рублей. Там установили новые современные скамейки и декоративные светильники, положили разноцветную тротуарную плитку, разбили клумбы и высадили несколько десятков вечнозеленых деревьев.

Всего же за два года в регионе на реализацию федерального проекта израсходовали более 550 млн рублей. Из них 450 млн — деньги из федерального бюджета, остальные средства — из регионального и муниципального бюджетов.

В 2017 году в этом проекте приняли участие 42 муниципальных образования. В них в общей сложности благоустроили 510 дворовых и 58 общественных пространств. В этом году в программу вошли уже 76 муниципалитетов.

Ранее сообщалось о том, что в декабре 2018 года в Курске напишут правовой диктант. Цель — мотивировать население на изучение права и повысить правовую грамотность.

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