Орешкин стал главой совета Центра стратегических разработок

Министр экономического развития России Максим Орешкин возглавил совет Центра стратегических разработок (ЦСР), сменив на этом посту главу Счетной палаты Алексея Кудрина. О ротации в ЦСР 19 ноября заявил сам Кудрин, передает «Интерфакс».

Начиная с 2016 года ЦСР по поручению президента России Владимира Путина разрабатывал свой вариант развития страны на период 2018–2024 годов. Часть предложений в итоге вошла в новый майский указ главы государства.

Минэкономразвития в середине октября вошло в состав учредителей ЦСР, среди которых есть научные институты, в том числе Высшая школа экономики.

Первоначально ЦСР создавался Германом Грефом для разработки первой экономической программы Владимира Путина в 1999–2000 годах. После первой победы Путина на выборах президента Герман Греф глав главой Минэкономразвития, сохранив за собой должность председателя совета ЦСР.