В СК рассказали о предсмертных записках вице-спикера заксобрания Красноярского края

В квартире и на рабочем месте погибшего вице-спикера законодательного собрания Красноярского края Алексея Клешко следователи нашли несколько предсмертных записок. Об этом сообщила официальный представитель главного следственного управления СКР по краю Ольга Шаманская.

«Одна из основных версий смерти, которую сейчас рассматривают следователи, — добровольный уход из жизни», — цитирует ее «Интерфакс».

Представитель СК отметила, что содержание записок пока не раскрывается

О гибели Клешко стало известно ранее, 19 ноября. Тело политика было обнаружено рядом с его домом по улице Декабристов в Красноярске.