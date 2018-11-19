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Погиб вице-спикер заксобрания Красноярского края

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Фото: ТАСС/Сергей Неделин
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Вице-спикер законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко скончался, предположительно, в результате несчастного случая. Об этом сообщает в понедельник, 19 ноября, пресс-служба регионального парламента.

«Мы подтверждаем, что он (Клешко. — Ред.) ушел из жизни», — сказали ТАСС в пресс-службе, не назвав причины смерти.

Источники агентства в правоохранительных органах утверждают, что тело Клешко было обнаружено рядом с его домом по улице Декабристов в Красноярске. Предположительно, он выпал из окна.

31 октября стало известно, что две девушки пострадали в одном из торговых центров на севере Москвы после того, как одна из них сорвалась с перил четвертого этажа. 

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