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В Москве назвали самые популярные библиотеки

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Фото: официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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В Москве составили топ-10 самых популярных у жителей города библиотек в 2018 году. Список возглавила библиотека-читальня имени Тургенева в Боброве переулке. С начала года ее посетили 180 тыс. человек.

Второе место в рейтинге досталось библиотеке № 19 имени Федора Достоевского на Чистопрудном бульваре, которую посетили 156 тыс. читателей. Замыкает тройку лидеров читальня имени Некрасова на Бауманской улице. Здесь с начала года побывали 146 тыс. посетителей, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В первую десятку также вошли библиотека библиотека № 183 имени Данте Алигьери на улице Строителей, Дом Гоголя на Никитском бульваре, библиотека № 214 имени Гагарина на проспекте Вернадского, библиотека № 52 на улице Коненкова, Центральная библиотека № 190 на Профсоюзной улице, библиотека № 8 имени Чехова на Страстном бульваре и библиотека № 193 на улице Грина.

В начале октября Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, результаты которого показали, что только 4% россиян, принявших участие в исследовании, не читают книг. При этом наибольшей популярностью у респондентов пользуются книги для детей, историческая литература, книги по домашнему хозяйству, русская и зарубежная классика, а также фантастика, пишет «Газета.ру».

 

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