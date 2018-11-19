В России предложено ввести акцизы на колбасные изделия

Экспертный совет при правительстве России предложил ввести акцизы на колбасные изделия. Налог может составить около 160 рублей на 1 кг мясной продукции.

Авторы инициативы пояснили что такого рода продукция имеет в своем составе канцерогены. Вырученные от акцизов средства планируется направить на удешевление продуктов здорового питания.

Идея о сборе на продукты переработки красного мяса получила поддержку Минздрава. Против акцизов уже выступили производители мясной продукции.