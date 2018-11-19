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Утвержден план развития проекта «Восточное кольцо России»

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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План проекта «Восточное кольцо России» утвержден министерством культуры России и Федеральным агентством по туризму. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Запланированы мероприятия, направленные на развитие туристско-рекреационного комплекса и повышение качества оказываемых туристских услуг на территории Дальнего Востока», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что особое внимание будет уделено продвижению туристических услуг Дальневосточного и Сибирского округов в европейской части России и во всем мире.

Планируется, что «Восточное кольцо» соединит лучшие места Дальнего Востока в единый маршрут и даст возможность туристам посетить сокровищницы каждого региона. Уже разработано семь маршрутов. Предполагается создание специальной карты гостя, которая позволит экономить на основных объектах.

13 сентября стало известно, что на территории опережающего развития (ТОР) «Курилы» на Сахалине построят туристический комплекс. Соглашение о намерениях подписали АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и ООО «Восток Тур» в рамках четвертого Восточного экономического форума.

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