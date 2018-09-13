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Туристический комплекс построят на острове Шикотан на Сахалине

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На территории опережающего развития (ТОР) «Курилы» на Сахалине построят туристический комплекс. Соглашение о намерениях подписали АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и ООО «Восток Тур» в рамках четвертого Восточного экономического форума.

Объем инвестиций в проект составит более 112 млн рублей. Представители компании «Восток Тур» уже приступили к проектированию объектов гостиницы и банного комплекса. Для этого они пока используют собственные средства. По словам гендиректора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Дениса Тахонова, для получения статуса резидента ТОР управляющая компания должна предоставить инвестору «дорожную карту» проекта.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, в данное время в ТОР «Курилы» строится комплекс по производству мороженой и охлажденной рыбопродукции и консервов. Объем частных инвестиций в проект — более 6 млрд рублей. Предприятие появится на базе существующего рыбокомбината «Островной». Для его обслуживания построят две дизельные электростанции.

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