В Риме запретили пить и наряжаться центурионом

В Риме вступил в силу новый закон, согласно которому в городе запрещается распивать алкоголь в ночное время, купаться в фонтанах и наряжаться центурионом, сообщает The Loсal.

Как отмечает издание, на протяжении многих лет власти итальянского города пытались бороться с костюмированными «гладиаторами» (хотя большинство наряжались скорее в римских центурионов) из-за назойливости и приставаний к туристам.

Теперь любителям подобных костюмов грозит штраф в €400.

«После 72 лет ожидания в Риме теперь действуют новые правила городской полиции», — сказала мэр Рима Вирджиния Раджи.

Помимо штрафов за наряд центуриона полиция может выписать взыскание за плавание в фонтанах и питание в запретных зонах. Раньше такие штрафы были временной мерой, теперь станут постоянными. За купание в фонтане придется заплатить €900.

Борьба с алкоголем в городе также усиливается. За распитие в ночное время (после 22:00) нарушителю грозит штраф в €150, а продавцу спиртного — в €280.

28 октября сообщалось, что в Китае туристам запретили фотографироваться с пандами.