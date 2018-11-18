«Ил» попробует ускорить производство военных транспортников Ил-76МД-90А

Производство военных транспортников Ил-76МД-90А постарается ускорить «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина». Об этом в воскресенье, 18 ноября, сообщили в пресс-службе компании.

«Серийный запуск поточной линии бесстапельной сборки самолетов запланирован в 2019 году, но в опытную эксплуатацию планируем ввести уже в этом году», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Поточная линия окончательной сборки Ил-76МД-90А и топливозаправщиков Ил-78М-90А состоит из нескольких станций, обеспечивающих полную сборку самолетов. Применение автоматизации на одной из основных уменьшает время стыковки фюзеляжа и сборки планера.

На предприятии уже начали монтаж двух таких автоматизированных станций на каждой линии окончательной сборки.

7 ноября на заводе «Авиастар» в Ульяновске прошел первый полет четвертого серийного тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, построенного для ВВС России.