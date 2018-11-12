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В России начали создавать самолет на смену Ан-124 «Руслан»

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина (входит в ОАК) ведет разработку перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации сверхтяжелого класса (ПАК ВТА), который придет на смену Ан-124 «Руслан». Об этом рассказал глава «Ил» Алексей Рогозин в своем Facebook в понедельник, 12 ноября.

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«По истечении сроков эксплуатации ЛВТС Ан-26 поменяем на Ил-112В, СВТС Ан-12 — на Ил-276, ТВТС Ил-76 — на Ил-76МД-90А, а СТВТС Ан-124 — на ПАК ВТА», — написал Рогозин.

Он подчеркнул, что это будет «не просто замена», а техника, способная решать совершенно новые задачи. 

Ан-124 «Руслан» — транспортный тяжелый дальний самолет проектирования конструкторского бюро им. О.К. Антонова (находится в Киеве). Считается самым крупным в мире серийным грузовым самолетом. Производился на заводе «Авиастар» в Ульяновске, однако серийный выпуск не осуществляется с 2004 года.

Ранее сообщалось, что в России приступили к разработке беспилотной авиатранспортной системы

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