Во Франции бездомная облила кислотой посетителей кафе

Бездомная женщина облила соляной кислотой посетителей кафе в городе Марселе на юго-востоке Франции, пострадали шесть человек.

Инцидент произошел в субботу, 17 ноября, сообщает телеканал France 3.

Отмечается, что примерно в 18:00 (20:00 мск) женщина подошла к веранде кафе, где расположились посетители, и бросила в них бутылку с химикатом.

По предварительным данным, шесть человек получили несерьезные травмы и были госпитализированы.

Женщина без определенного места жительства была задержана полицией. Местные жители отметили, что ранее она вела себя неадекватно и, вероятно, страдает психическими расстройствами.

4 ноября сообщалось, что на Украине скончалась чиновница Екатерина Гандзюк, которую неизвестные облили концентрированной серной кислотой.