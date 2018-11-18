Джастин Бибер прокомментировал свою женитьбу

Популярный канадский певец Джастин Бибер подтвердил факт своей свадьбы с американской моделью Хейли Болдуин и опубликовал совместное фото с супругой.

«Моя жена великолепна», — написал Бибер в Instagram.

На снимке счастливая пара улыбается и держится за руки. Сообщения о свадьбе Бибера и Болдуин появились в сентябре этого года.

Пара официально расписалась, однако торжественную церемонию еще не устраивала.

Сам Бибер ранее отмечал, что Хейли стала любовью всей его жизни.

В октябре отец певца намекнул, что в молодой семье вскоре может произойти пополнение, пишет «Газета.ру».