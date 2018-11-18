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Джастин Бибер прокомментировал свою женитьбу

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Фото: TASS/PIXSELL/Borna Filic
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Популярный канадский певец Джастин Бибер подтвердил факт своей свадьбы с американской моделью Хейли Болдуин и опубликовал совместное фото с супругой.

«Моя жена великолепна», — написал Бибер в Instagram.

На снимке счастливая пара улыбается и держится за руки. Сообщения о свадьбе Бибера и Болдуин появились в сентябре этого года.

Пара официально расписалась, однако торжественную церемонию еще не устраивала.

Сам Бибер ранее отмечал, что Хейли стала любовью всей его жизни.

В октябре отец певца намекнул, что в молодой семье вскоре может произойти пополнение, пишет «Газета.ру».

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