«Вашингтон» обыграл «Колорадо» благодаря голу Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Колорадо Эвеланш» со счетом 3:2 в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбу в ворота соперников забросили Деванте Смит-Пелли, Никлас Бэкстрём, и Александр Овечкин. Для последнего этот гол стал 13-м в сезоне и 620-м за карьеру в НХЛ. У проигравшей команды отличились Карл Седерберг и Колин Уилсон, пишет «Газета.ру».

15 ноября стало известно, что российский голкипер хоккейной команды «Тампа-Бэй» Андрей Василевский сломал ногу и на продолжительное время выбыл из состава.