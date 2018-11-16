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В Подмосковье мужчина помог задержать насильника

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Житель Подмосковья помог задержать вооруженного насильника. Об этом сообщает 16 ноября РЕН ТВ со ссылкой на газету «Московский комсомолец».

По данным пресс-службы ГСУ СК по Московской области, в ночь на 15 ноября на Новомытищинском проспекте пьяный 38-летний мужчина напал на 52-летнюю женщину, которая передвигалась на костылях. Злоумышленник начал душить женщину шарфом, после чего совершил насильственные действия сексуального характера.

Злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, увидев прохожих, однако один из них бросился его догонять. Тогда напавший ранил его ножом в грудь. Пострадавшего пешехода госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

Позже преступника задержали. Было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и причинения тяжкого вреда здоровью. Мера пресечения пока не выбрана.

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