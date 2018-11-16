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Писатель и сценарист Уильям Голдман скончался на 88-м году жизни

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Фото: Depositphotos
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Известный американский писатель и сценарист Уильям Голдман скончался в возрасте 87 лет в собственном доме на Манхэттене в Нью-Йорке, сообщает Washington Post.

По данным издания, причиной смерти стало осложнение после пневмонии на фоне онкологического заболевания.

Информацию о смерти писателя подтвердила его дочь Дженни Голдман.

Голдман был лауреатом двух премий «Оскар» за сценарии к фильмам «Бутч Кэссиди и Санденс Кид» (1969) и «Вся президентская рать» (1976). Кроме того, он известен как автор романов «Марафонец» и «Принцесса-невеста», экранизированных по его сценариям в 1976 и 1987 годах соответственно.

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