Устроивших взрыв на личном дворе осудили во Владимирской области

В Гусь-Хрустальном Владимирской области двое приятелей во время распития спиртных напитков решили смастерить взрывное устройство и взорвать его. К счастью, от их действий никто не пострадал.

Однако самодельное устройство могло причинить ущерб жизни и здоровью человека, сообщает ИА «Владимирские новости». Взрыв произошел в июле во дворе дома в деревне Лесная.

Собутыльники признаны виновными в незаконном приобретении взрывчатых веществ и незаконном изготовлении взрывного устройства. Суд назначил каждому три с половиной года лишения свободы условно.