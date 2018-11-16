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Устроивших взрыв на личном дворе осудили во Владимирской области

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В Гусь-Хрустальном Владимирской области двое приятелей во время распития спиртных напитков решили смастерить взрывное устройство и взорвать его. К счастью, от их действий никто не пострадал.

Однако самодельное устройство могло причинить ущерб жизни и здоровью человека, сообщает ИА «Владимирские новости». Взрыв произошел в июле во дворе дома в деревне Лесная.

Собутыльники признаны виновными в незаконном приобретении взрывчатых веществ и незаконном изготовлении взрывного устройства. Суд назначил каждому три с половиной года лишения свободы условно. 

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