В современном мире всё более явным становится пробел между зрелым «аналоговым» и юным «цифровым» поколениями. Яркий пример — учителя и ученики. Последний громкий случай произошел в Комсомольске-на-Амуре, где на прошлой неделе, судя по распространенному в Сети видео, педагог с 24-летним стажем избила школьника. При этом, как рассказывали журналистам одноклассники мальчика, он сам также поднимал руку на учителей и провоцировал взрослых.

Представители многих профессий, в которых основной деятельностью является взаимодействие с другими людьми, наработав приличный стаж, часто сталкиваются с эмоциональным выгоранием и профессиональной деформацией. Сначала может появиться апатия и безразличие к профессии, а потом и агрессивность по отношению к окружающим.

Важно знать, что выгорание начинается с энтузиазма. Когда мы начинаем брать на себя чрезмерное количество задач, чувствуем, что есть силы покорить мир. В ситуации с педагогами к излишнему энтузиазму добавляется ощущение повышенной ответственности и социальной значимости работы. Руководство школы и родители воспринимают увлеченного своим делом учителя как находку. Такому педагогу и ребенка доверить не страшно, и поручить можно многое, зная, что он точно ответственно подойдет к решению всех задач.

Однако с психологической точки зрения мы имеем дело с профессионалом, у которого внутренний эмоциональный ресурс закончится гораздо раньше, чем у тех, кто более размеренно и адекватно распределяет силы, оставляя место семье, друзьям, интересам. Но ни сам учитель, ни его профессиональное окружение даже не задумываются о последствиях чрезмерной эмоциональной включенности в работу. И тогда спустя несколько лет мы можем совершенно неожиданно столкнуться с неадекватным проявлением жестокости, агрессии и депрессивности со стороны педагога, который казался всем таким безобидным, профессиональным и удобным.

Еще один симптом выгорания — циничное отношение к окружающим. Когда педагог начинает испытывать безразличие к учащимся и к своему делу в целом, то и значимость самих людей, для которых он столько лет старался, тоже снижается. Именно после резкого снижения заинтересованности наступает следующая стадия выгорания, на которой мы можем наблюдать эмоциональные реакции. При этом всем вокруг будет казаться, что учитель резко превратился из белого и пушистого в злого и агрессивного, потому что симптомы выгорания и истощения на первых стадиях развития протекают незаметно для окружающих.

Если агрессивная эмоциональная реакция уже произошла, в первую очередь необходимо распознать причины ее проявления. Особенно важно сделать это до того, как на учителя повесят всевозможные ярлыки жестокости и непрофессионализма. Далее в ходе работы с психологом можно определить, каких профессионально важных личностных качеств не хватило педагогу для мирного разрешения конфликтной ситуации. После этого наиболее полезным будет применение тренингов социальной компетентности, в ходе которых человек может развить в себе способности делового общения, разрешения конфликтных ситуаций, тайм-менеджмента. Это поможет предотвратить эмоциональное истощение в будущем.

Что касается профилактики профессиональных деформаций и эмоционального выгорания, то с уверенностью можно сказать, что самым эффективным и наиболее надежным способом является формирование адекватного «образа профессии» на стадии выбора специальности и обучения. Часто кажется, что работа учителя — это исключительно благодарный и не самый тяжелый труд, единственным минусом которого является необходимость проверять вечерами контрольные и домашние задания школьников. Этот крайне идеализированный образ педагога и работы в системе образования часто является причиной раннего истощения и профессиональной деформации. И это не значит, что надо пугать старшеклассников и студентов педагогических вузов тем, что им предстоит крайне тяжелая и неблагодарная работа. В первую очередь речь идет о том, что профессия учителя, как и любая другая специальность, должна быть адекватно и полно представлена как с точки зрения необходимых компетенций, так и с точки зрения психологических особенностей.

Одним из способов формирования такого адекватного образа может быть включение специальных психологических модулей в образовательный и профессиональный стандарты педагога. Хороший учитель — не только хороший предметник, но и тот, кто умеет ориентироваться в ситуации конфликта, низкой мотивации учащихся и так далее. То есть умеет сохранить и свое психическое здоровье, и учеников.

Автор — и.о. президента Российской академии образования, декан факультета психологии МГУ, главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава РФ

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции