Результаты исследования, опубликованные Рособрнадзором на этой неделе, серьезно накалили градус общественной дискуссии об уровне подготовки учителей. Шутка ли — половина преподавателей математики не справились с заданиями проверочных работ! Стали возникать вопросы, означает ли это их вопиющую некомпетентность и не последуют ли за низкими результатами массовые увольнения педагогов. Попробуем разобраться.

Во-первых, массовых увольнений учителей быть не может. Никаких правовых оснований для этого нет. Кроме того, исследование проводилось деперсонифицированно. Это значит, что личность учителя, который выполнял задание, установить невозможно никому: ни директору школы, ни управлению образования, ни Рособрнадзору.

Во-вторых, необходимо помнить о том, что исследование проходит в рамках апробации единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ), а ее основная задача — понять, насколько эти материалы позволяют оценивать учителей по всей стране. По словам организаторов, в 2018 году у педагогов проверялись предметные и методические компетенции. В работы для учителей вошли задания на знание материала школьных предметов, на умение решать методические задачи и оценивать работы учеников. Эти задачи приняты за основу как модель, но итоговая версия должна появиться только к 2020 году. Сегодня в России разрабатываются и апробируются несколько моделей оценки уровня профессионализма учителя. Работы ведутся как на федеральном, так и на региональном уровне — некоторые субъекты предлагают свои собственные модели аттестации педагогов. Решения, какие именно задания лягут в основу единой для всех системы, пока нет, и оно не может быть принято без детальной профессионально-общественной экспертизы.

Но самое главное — важно понимать, что сама по себе диагностика не меняет ситуации. Тот факт, что российская школа испытывает сложности с организацией преподавания математики, не является секретом. Да, российские ученики побеждают и занимают призовые места в международных олимпиадах, становятся обладателями различных премий и лауреатами грантов. Но в целом по стране мы видим нехватку учителей, особенно в сельских школах. 40% из 3 тыс. педагогов, опрошенных экспертами Общероссийского народного фронта в 2018 году, сообщили о дефиците учителей математики, алгебры, геометрии. О нехватке преподавателей математики говорят и эксперты НИУ ВШЭ. Часто учителя этого предмета работают на нескольких ставках, либо их заменяют педагоги без базового математического образования. Даже школьники, согласно опросам ОНФ, чувствуют дефицит своих знаний и связывают это не только с самодисциплиной, но и с уровнем преподавания.

Поэтому вне зависимости от того, какая модель оценки уровня педагогов будет принята, мы столкнемся с необходимостью повышения качества преподавания. Для этого нужно снижать нагрузку учителей и резко наращивать эффективность системы повышения квалификации, делать ее более адресной, технологичной, гибкой. Это будет актуально как для самой высокой ступени учительского роста — старшего учителя, так и для тех педагогов, которые не пройдут новую систему аттестации. У них должна быть возможность приобрести недостающие компетенции, будь то предметные, коммуникативные или методические. И неизбежно встанет вопрос привлечения к работе в школе лучших профессионалов: сильных предметников, разработчиков индивидуальных траекторий развития, проектировщиков образовательной среды. Сегодня это единичные специалисты, часто переходящие из одного крупного проекта в другой. А нужны они будут не в отдельных школах, а повсеместно.

Для этого необходимо нормализовать систему оплаты труда. На мой взгляд, она должна разрабатываться одновременно с новой системой учительского роста. Нельзя повторить ошибки десятилетней давности, когда осуществлялся переход на эффективный контракт. Многим учителям тогда не добавили мотивационную часть к некогда гарантированному окладу, а поделили оклад на две части, одну из которых — стимулирующую — со временем начали урезать. Через пару лет мы должны будем максимально безболезненно перейти к трехуровневой системе учительского труда и соответствующей системе оплаты. И от того, насколько этот процесс будет подкреплен всеми необходимыми ресурсами, зависит во многом выведение российской школы в десятку лучших в мире.

Автор — координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям», зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке

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