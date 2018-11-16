Прямой эфир
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Результаты исследования, опубликованные Рособрнадзором на этой неделе, серьезно накалили градус общественной дискуссии об уровне подготовки учителей. Шутка ли — половина преподавателей математики не справились с заданиями проверочных работ! Стали возникать вопросы, означает ли это их вопиющую некомпетентность и не последуют ли за низкими результатами массовые увольнения педагогов. Попробуем разобраться.

Во-первых, массовых увольнений учителей быть не может. Никаких правовых оснований для этого нет. Кроме того, исследование проводилось деперсонифицированно. Это значит, что личность учителя, который выполнял задание, установить невозможно никому: ни директору школы, ни управлению образования, ни Рособрнадзору.

Во-вторых, необходимо помнить о том, что исследование проходит в рамках апробации единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ), а ее основная задача — понять, насколько эти материалы позволяют оценивать учителей по всей стране. По словам организаторов, в 2018 году у педагогов проверялись предметные и методические компетенции. В работы для учителей вошли задания на знание материала школьных предметов, на умение решать методические задачи и оценивать работы учеников. Эти задачи приняты за основу как модель, но итоговая версия должна появиться только к 2020 году. Сегодня в России разрабатываются и апробируются несколько моделей оценки уровня профессионализма учителя. Работы ведутся как на федеральном, так и на региональном уровне — некоторые субъекты предлагают свои собственные модели аттестации педагогов. Решения, какие именно задания лягут в основу единой для всех системы, пока нет, и оно не может быть принято без детальной профессионально-общественной экспертизы.

Но самое главное — важно понимать, что сама по себе диагностика не меняет ситуации. Тот факт, что российская школа испытывает сложности с организацией преподавания математики, не является секретом. Да, российские ученики побеждают и занимают призовые места в международных олимпиадах, становятся обладателями различных премий и лауреатами грантов. Но в целом по стране мы видим нехватку учителей, особенно в сельских школах. 40% из 3 тыс. педагогов, опрошенных экспертами Общероссийского народного фронта в 2018 году, сообщили о дефиците учителей математики, алгебры, геометрии. О нехватке преподавателей математики говорят и эксперты НИУ ВШЭ. Часто учителя этого предмета работают на нескольких ставках, либо их заменяют педагоги без базового математического образования. Даже школьники, согласно опросам ОНФ, чувствуют дефицит своих знаний и связывают это не только с самодисциплиной, но и с уровнем преподавания.

Поэтому вне зависимости от того, какая модель оценки уровня педагогов будет принята, мы столкнемся с необходимостью повышения качества преподавания. Для этого нужно снижать нагрузку учителей и резко наращивать эффективность системы повышения квалификации, делать ее более адресной, технологичной, гибкой. Это будет актуально как для самой высокой ступени учительского роста — старшего учителя, так и для тех педагогов, которые не пройдут новую систему аттестации. У них должна быть возможность приобрести недостающие компетенции, будь то предметные, коммуникативные или методические. И неизбежно встанет вопрос привлечения к работе в школе лучших профессионалов: сильных предметников, разработчиков индивидуальных траекторий развития, проектировщиков образовательной среды. Сегодня это единичные специалисты, часто переходящие из одного крупного проекта в другой. А нужны они будут не в отдельных школах, а повсеместно.

Для этого необходимо нормализовать систему оплаты труда. На мой взгляд, она должна разрабатываться одновременно с новой системой учительского роста. Нельзя повторить ошибки десятилетней давности, когда осуществлялся переход на эффективный контракт. Многим учителям тогда не добавили мотивационную часть к некогда гарантированному окладу, а поделили оклад на две части, одну из которых — стимулирующую — со временем начали урезать. Через пару лет мы должны будем максимально безболезненно перейти к трехуровневой системе учительского труда и соответствующей системе оплаты. И от того, насколько этот процесс будет подкреплен всеми необходимыми ресурсами, зависит во многом выведение российской школы в десятку лучших в мире.

Автор — координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям», зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Половина учителей математики не справилась с тестом по своему предмету
Лицом к реальности: задачи в учебниках приблизят к жизни
Для этого подростков протестируют на умение применять знания на практике

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017