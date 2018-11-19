«Гамлет — не предел моих мечтаний»

22 ноября в Московском художественном театре им. А.П. Чехова состоится показ премьерного спектакля «Человек из рыбы» по пьесе Аси Волошиной. Постановщиком выступил один из ведущих театральных режиссеров России — Юрий Бутусов, а главную мужскую роль сыграл Артем Быстров, известный по фильму «Дурак» Юрия Быкова. «Известия» расспросили молодого артиста о работе с мэтрами, восприятии современной драматургии и сложностях профессии.

— Часто говорят о нехватке современных пьес. И вот в МХТ имени Чехова — премьера по произведению современного автора — Аси Волошиной. О чем, на ваш взгляд, эта пьеса и объяснял ли вам режиссер, как ее играть?

— Конкретной установки, четкого указания режиссера, как играть, не было. Мы же говорим про современную драматургию, а она отличается от классической. Она злободневная, поднимает те проблемы, которые Асю как человека думающего волнуют. Идея пьесы понятна: в современном обществе нужно быть осторожным со словами. Ведь говоря какое-то слово, я подразумеваю одно, а вы — совершенно другое. Если я скажу, что «Человек из рыбы» про человеческое отчаяние, то это мое видение, а каждый воспринимает увиденное по-своему. Думаю, пьеса — про нашу жизнь, которая проходит мимо, про то, что ее надо ценить, что мы сами созидатели своей судьбы, надо быть внимательнее друг к другу, не растрачивать себя по пустякам...

Человек из рыбы Спектакль «Человека из рыбы» Фото: culture.ru

— Зрители старшего поколения часто ругают современные пьесы и постановки. Почему, как вам кажется?

— Когда студенты театральных вузов приходят к нам играть спектакли, мне кажется, что я дед какой-то (смеется). Что для меня важно, для них — нет. Но я понимаю, что ни в коем случае не могу их в этом обвинить, потому что у них своя жизнь, свои реалии. Так всегда было, взрослые люди не понимают молодых и наоборот. Если я выйду на сцену и скажу: «Ребята, давайте жить дружно, мы же все братья, мы должны любить и уважать друг друга», такую речь слушать никто не будет, подумают, что с ума сошел. Поэтому приходится придумывать игровую форму, а дальше — либо зритель ее понимает, либо нет. Иногда смотришь спектакль, умом всё понимаешь, а в душе ничего не остается. Но случается и наоборот.

— Помимо «Человека из рыбы», вы заняты в большом количестве спектаклей МХТ. У вас есть любимые герой и постановка?

— Каждая сделанная роль — как ребенок, поэтому люблю все свои работы. От жизненных периодов тоже многое зависит. Бывает грустный или меланхоличный — тогда по душе грустные спектакли... Но я понимаю, что зрителей не касается, что происходит у меня в жизни. Сегодня, скажем, надо играть комедию, а у тебя, не дай бог, умер кто-то. И вот вроде ты любишь этот спектакль и роль, но сейчас тебе это всё поперек горла стоит. Однако собираешься, выходишь на сцену и на время спектакля обо всем забываешь, играешь и даже получаешь удовольствие.

— Есть ли у вас роль-мечта?

— Нет такой. У меня пять спектаклей подряд — рабочая неделя. Но каждый день я прихожу к разным людям, репетирую разные спектакли. И даже если провожу пять дней на «рабочем месте», то работа моя интересная, необычная. Из любой роли можно сделать заветную.

— А как же Гамлет?

— Даже Гамлет не предел моих мечтаний. Актер — как сосуд, который, с одной стороны, режиссер наполняет своим видением, мыслями, ассоциациями, а с другой стороны, там уже есть твое собственное отношение, представление о жизни. Мне кажется, что актер — это человек, который всё время находится в поиске своего «я», развивается, что-то ищет в самом себе. Хорошему актеру есть что сказать в любом спектакле и любой роли.

Юрий Бутусов Юрий Бутусов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

— Вы больше считаете себя театральным или киноактером?

— Не стал бы разделять. Мне кажется, в первую очередь я человек, а потом всё остальное. В кино есть крупные планы, поэтому можно задействовать другие свои ресурсы, нежели в театре, где тебя должны услышать в 40 метрах. В кино необязательно обладать голосом, можно просто о чем-то выразительно подумать. Для театра этого недостаточно, зритель уснет или начнет писать SMS.

— Можете представить свою жизнь без театра?

— Актеру без театра нельзя. Это тренинг, живое общение, отдача. Ты постоянно в тонусе. У киносъемок — свои сложности. Бывает, что пришел на площадку, видишь человека первый раз, а надо с ним любовную сцену играть. Нет времени осознать, подготовиться, снимать надо быстро. Ты как профессионал вынужден себя пересилить, преодолеть, сделать это. Но как раз благодаря театру я через подобные ситуации могу пройти. Без театральной практики и тренинга актеру такие задачи даются сложнее.

— Вы получили известность благодаря главной роли в фильме «Дурак». После этой картины вы стали тщательнее относиться к выбору ролей?

— Основной критерий выбора — хороший сценарий. После «Дурака» мне перестали предлагать поверхностные истории. В этом фильм Юрия Быкова мне помог. Сейчас снимаюсь в сериале, где играю психически нездорового человека. Любопытно, раньше такого не делал. Я вообще стараюсь сниматься в том, что мне искренне интересно.

Кадр фильма Кадр с фильма «Дурак» Фото: Премиум Фильм

— Значит, мы не увидим вас в народных новогодних комедиях с участниками юмористических шоу?

— Если хороший сценарий, то почему нет? Рад, если люди будут сидеть и смеяться над веселым фильмом. Представляете, если бы в кинотеатрах шли только артхаусные проекты? Я всегда ставлю себя на место человека, который смотрит, скажем, «Человека из рыбы», и понимаю: надо так заинтересовать зрителя переживаниями героя, чтобы он забыл о своих проблемах. Ведь люди приходят в театр или кино, чтобы закрыться от повседневной рутины. Представьте, если бы в МХТ шли исключительно глубокие и серьезные постановки. Зрители перестанут ходить в театр, решив, что и в жизни проблем хватает.

Существуют разные жанры, и хорошо, когда на экране и на сцене есть выбор. Должен быть и блокбастер «Человек-муравей и оса», и авторский «Человек, который удивил всех». Хотя раньше я был категоричен и тоже думал, что надо делать только «чистое искусство». Но потом понял, что если только этим одним заниматься — можно с ума сойти. Всё время говорить про глобальные, важные вещи невозможно. Иногда хочется расслабиться и просто жить.

— Скоро должен выйти сериал «Обгоняя время», где вы играете советского изобретателя Ростислава Алексеева. Расскажите о своем персонаже.

— Мой герой — уникальный человек. Я 20 лет прожил в городе, где был знаменитый завод «Красное Сормово». Там делали технику, аналогов которой не было в мире. Главным конструктором, создателем атомной подводной лодки, первых судов на подводных крыльях был выдающийся конструктор Ростислав Алексеев. Но я, нижегородец, не знал этого имени. Мечтаю создать фонд, который бы занимался поддержкой ученых-конструкторов и других талантливых людей, много сделавших для нашей страны, но не очень известных. Все знают Туполева, Королева. Но рядом с ними были люди не менее выдающиеся. Хочется их вывести из тени.

Обгоняя время Кадр сериала «Обгоняя время» Фото: youtube.com

— В наше время есть личности такого масштаба?

— Думаю, что да. На Стиве Джобсе всё не заканчивается (улыбается). Если говорить о героях моей профессии, то для меня это актеры старшего поколения: Станислав Любшин, Ольга Яковлева, Наталья Тенякова, Евгений Киндинов, Сергей Юрский. Олег Табаков был «нашим всем», но понял я это, когда он уже ушел из жизни. И стало не хватать того, о чем ты даже не задумывался, когда Олег Павлович был рядом...