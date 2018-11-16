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Врача в Тюмени будут судить за мошенничество на 35 млн рублей

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В Тюмени в суд передано уголовное дело по факту крупного мошенничества в отношении фондов помощи тяжелобольным детям. Врач-ортопед совместно с руководителем компании, поставлявшей импланты, похитили около 35 млн рублей.

По версии следствия, медик готовил подложные документы о наличии у детей тяжелой формы сколиоза. Им якобы требовалась установка спинальных имплантов. Их поставлял гражданин Словакии и подконтрольные ему компании. В дальнейшем импланты возвращались в московскую компанию «Альфа медика», которая реализовывала их в коммерческой работе. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Факт мошенничества был выявлен, когда представитель одного из фондов связался с родителями больного ребенка и выяснил, что операция по установке импланта не проводилась. Тогда сотрудникам фонда удалось остановить закупку на 13 млн рублей.

По статье «Мошенничество в особо крупном размере» участникам преступной схемы грозит до десяти лет лишения свободы.

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