Серию мошенничеств в отношении пенсионеров раскрыли в Тверской области

Правоохранительные органы Тверской области установили личности трех злоумышленников, которые могут быть причастны к 13 эпизодам мошенничества на территории региона. В качестве жертв они выбирали людей пожилого возраста.

Выяснилось, что мошенники случайным образом набирали телефонные номера и, попав на пенсионеров, сообщали им, что их родственники якобы попали в беду. Сами они представлялись сотрудниками полиции и предлагали крупную сумму за свои услуги по улаживанию ситуации. За деньгами преступники присылали курьера, обычно это был водитель такси.

Как сообщают «Тверские ведомости», подозреваемые — жители Симферополя. Один из них находился в федеральном розыске и жил по поддельным документам. Во время обыска у всех подозреваемых нашли мобильные телефоны, записные книжки с телефонами и адресами жертв.

Сейчас члены преступной группировки находятся под арестом. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество». Наказание по ней предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В Сургуте ранее задержали мужчину, который звонил пожилым людям, представлялся их родственником и просил деньги на «решение проблем». Одна из пострадавших перечислила ему около 1,5 млн рублей.