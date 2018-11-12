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Серию мошенничеств в отношении пенсионеров раскрыли в Тверской области

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Правоохранительные органы Тверской области установили личности трех злоумышленников, которые могут быть причастны к 13 эпизодам мошенничества на территории региона. В качестве жертв они выбирали людей пожилого возраста.

Выяснилось, что мошенники случайным образом набирали телефонные номера и, попав на пенсионеров, сообщали им, что их родственники якобы попали в беду. Сами они представлялись сотрудниками полиции и предлагали крупную сумму за свои услуги по улаживанию ситуации. За деньгами преступники присылали курьера, обычно это был водитель такси.

Как сообщают «Тверские ведомости», подозреваемые — жители Симферополя. Один из них находился в федеральном розыске и жил по поддельным документам. Во время обыска у всех подозреваемых нашли мобильные телефоны, записные книжки с телефонами и адресами жертв.

Сейчас члены преступной группировки находятся под арестом. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество». Наказание по ней предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В Сургуте ранее задержали мужчину, который звонил пожилым людям, представлялся их родственником и просил деньги на «решение проблем». Одна из пострадавших перечислила ему около 1,5 млн рублей.

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