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Азовское море могут закрыть для судов из Украины

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Россия может перекрыть Азовское море для прохода украинских судов в ответ на действия Киева, который ранее задержал 15 кораблей только за то, что они заходили в порты Крыма. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

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Он также отметил, что ситуация с задержанием судов со стороны Украины — это «явный беспредел».

«Нас буквально толкают на резкие ответные действия», — написал сенатор в Facebook вечером 15 ноября. 

По словам Клинцевича, Россия буквально в минуты способна перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства. И не исключил подобного развития событий.

«По сути Украина сама реально разрывает соглашении об Азовском море, от чего только она и пострадает», — добавил сенатор. 

15 ноября украинское агентство УНН сообщило, что в портах Бердянска и Мариуполя задержаны 15 судов, заходивших в Крым. Также журналисты узнали о наблюдении за 940 судами, которые обслуживают крымские порты.

Это был далеко не первый случай задержания российских судов властями Украины. В августе этого года сообщалось, что Киев заблокировал российский танкер «Механик Погодин» в порту Херсона из-за претензий к компании «ВЭБ-Лизинг», которая финансировала строительство судна в 2011 году. Чтобы убрать формальные причины для задержания «В.Ф. Танкер» переоформил остатки финансирования лизингодателя «ВЭБ-Лизинг» на себя.

Впервые ситуация в Азовском море обострилась в марте 2018 года из-за захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд». На его борту было 10 членов экипажа. Двое моряков смогли вернуться домой, остальных не выпускают с территории Украины.

На фоне задержания «Норда» российские корабли стали досматривать суда, идущие в украинские порты. По данным украинских пограничников, за последние месяцы Россия задержала для досмотра в Азовском море свыше 150 судов. При этом в крымском погрануправлении ФСБ подчеркнули, что проверки проводятся в соответствии с международным морским правом.

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