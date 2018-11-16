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Ливни затопили знаменитые испанские курорты

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Фото: Global Look Press/Jordi Boixareu
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Проливные дожди заливают популярные испанские курорты, затопило десятки районов Майорки, Мурсии и Аликанте.

Из-за стихии сложная ситуация сложилась в Каталонии, где в столице региона Барселоне объявили «красный», наивысший уровень погодной опасности.

Вода местами покрывает крупные автомобильные трассы, в столице Каталонии затопило несколько станций метро, сообщает РЕН ТВ.

Новая волна осадков ожидается в выходные, стихия придет и на Канарские острова.

В конце октября и начале ноября ненастная погода установилась во многих провинциях Италии.  В разных регионах сошли оползни, разрушились дороги и здания, упали деревья, не обошлось без жертв. Несколько населенных пунктов Лигурии были отрезаны от мира. Венеция ушла под воду почти полностью.

Ущерб от стихии в регионе Венето оценили в €1 млрд.

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