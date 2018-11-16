В РКК «Энергия» сообщили о переносе первого полета корабля «Федерация»

Запуск российского космического корабля «Федерация» на орбиту в беспилотном режиме на новой ракете «Союз-5» могут перенести с запланированного 2022 года на 2024 год. Об этом в интервью «Коммерсанту», опубликованному 16 апреля, сообщил гендиректор РКК «Энергия» Сергей Романов.

«У нас по «Федерации» восемь экспериментальных установок: их же надо сделать, провести испытания. При этом производственный цикл никто не отменял. Без экспериментальной отработки ни о каком пилотируемом запуске речи быть не может. Мы не можем рисковать людьми», — пояснил Романов.

«Федерация» — многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз». Новейший аппарат сможет брать на борт до шести членов экипажа и до 500 кг груза. В грузовом варианте корабль сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 2 т.

28 июня генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о том, что пилотируемые полеты к Луне могут начаться на космических кораблях «Союз» раньше создания «Федерации».