Независимые АЗС будут привлечены к подписанию соглашения о сдерживании цен

Независимые АЗС, если будут выявлены признаки создания монополии, будут привлечены к подписанию соглашения о сдерживании цен. Об этом на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

По словам Козака, несмотря на то, что доля независимых АЗС на розничном рынке составляет 62%, принадлежат они ограниченному кругу бизнесменов.

«В случае, если будут выявлены компании, которые занимают на розничном рынке монопольное положение, с ними тоже будет подписано соответствующее соглашение», — цитируют Козака «Известия».

Он добавил, что соответствующий анализ участников рынка будет проведен ФАС и Минэнерго до конца декабря.

Эксперты отмечают, что в среднем у независимых заправок топливо на 2–3 рубля дороже, чем у сетей АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний, но это связано с расходами на доставку и отсутствием других источников доходов в виде экспорта или оптовой торговли.

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