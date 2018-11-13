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Минобороны засекретит личные данные военнослужащих

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Доступ к персональным данным военных будет ужесточен. Минобороны подготовило соответствующее положение о приравнивании этой информации к гостайне, которое начнет действовать с 2019 года. Об этом «Известиям» рассказали в военном ведомстве.

Согласно Положению об обработке персональных данных в Вооруженных силах, персональные данные военнослужащих будут засекречены. Разрешение на доступ к ним будет давать лично командир части.

При этом получить его смогут только определенные должностные лица для исполнения служебных обязанностей. Это, в частности, кадровики, финансисты, сотрудники службы защиты гостайны. При этом каждому должностному лицу будет доступен ограниченный объем данных.

На сегодня далеко не на всех личных делах военнослужащих стоит гриф «Секретно». Были случаи, когда контактная информация военнослужащих, паспортные и другие данные оказывались в базах микрокредитных организаций, коллекторских агентств и других структур.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Приравняли к гостайне: персональные данные военных получат допзащиту

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