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Источник рассказал о задержании боевиков-террористов в Таджикистане

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Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
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В Таджикистане задержана группа из 12 боевиков, которую подозревают в подготовке терактов на российской военной базе в Душанбе и в русской школе. Об этом рассказал источник в Государственном комитете национальной безопасности страны.

Группа действовала по заданию группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России. — Ред.). Их задержали во время сбора в квартире на юго-западе Душанбе, сообщает «РИА Новости». Официальным подтверждением информации агентство не располагает.

8 ноября в таджикском городе Худжанде произошел бунт в колонии. Его жертвами стали 27 человек (25 заключенных и два силовика). По словам источника в силовых структурах, один из арестантов, член ИГ, отобрал у охранника автомат и начал стрелять по надзирателям, в результате чего заключенные захватили один из корпусов колонии.

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