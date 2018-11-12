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Франция и Facebook начнут борьбу с ненавистью и оскорблениями в Сети

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Франция совместно с экспертами Facebook разработает в следующем году предложения для борьбы с оскорблениями в Сети и контентом, выражающим ненависть, сообщает «РИА Новости» 12 ноября.

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в ЮНЕСКО на форуме по вопросам управления интернетом.

«Facebook примет в скором времени делегацию французских регуляторов, которые должны будут вместе с экспертами этой платформы разработать совместные четкие и конкретные предложения по борьбе с контентом, несущим ненависть или оскорбления», — подчеркнул Макрон.

Французский президент отметил, что на форуме по вопросам управления интернетом необходимо не только вести дискуссии, но и вырабатывать конкретные предложения. Он также подчеркнул, что анонимность в интернете «должна допускать свободу, которая порою задушена». По мнению Макрона, это не должно помогать преступникам и террористам избегать наказания.

7 ноября сообщалось, что компании Facebook и Google поддержали так называемый «Сетевой контракт» (Contract for the Web) — договор о свободном интернете, предложенный одним из создателей World Wide Web Тимом Бернерсом-Ли. Контракт включает в себя ряд принципов для государств, корпораций и граждан.

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