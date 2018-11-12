Гринев победил в 100-метровке вольным стилем на ЧР

Владислав Гринев победил в заплыве на 100 м вольным стилем в чемпионате России по плаванию на короткой воде в Казани. Его результат — 46,39 секунды.

Второе место занял Климент Колесников (46,43), третье — Сергей Фесиков (46,88), сообщает «РИА Новости».

В женском заплыве брассом на 200 м победила Мария Темникова (2.18,85). Второе место заняла Дарья Чикунова (2.19,57), тройку лидеров замкнула Алена Чеховских (2.23,44).

В эстафете 4×50 м вольным стилем победили Валерия Бодня, Софья Лобова, Анастасия Осипенко и Ирина Злобина (1.39,91). Второе место заняли Анна Комарова, Катарина Милутинович, Екатерина Шапаникова и Полина Осипенко (1.40,52), третье — Олеся Корчагина, Дарья Головина, Лилия Гиниятуллина и Ирина Приходько (1.41,89).

11 ноября китайский пловец Сюй Цзяюй победил на этапе кубка мира в Токио и установил новый мировой рекорд на дистанции 100 м на спине. Его время составило 48,88 секунды, на 0,02 секунды меньше, чем у предыдущего рекордсмена, россиянина Климента Колесникова.